Prozessauftakt am Landgericht 733 Euro für einen Auftragsmord – Mönchengladbacherin angeklagt

Weil sie die Ermordung ihres Ex-Partners in Auftrag gegeben haben soll, muss sich eine Frau am Mittwoch, 24. April, vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten. Die 29-Jährige soll vor zwei Jahren über das Darknet einen Killer gesucht und für einen Auftragsmord 733 Euro in der Kryptowährung Bitcoin geboten haben. Laut Gericht war das Vorhaben aufgeflogen, weil die US-Bundespolizei FBI zu der Zeit eine Darknet-Seite ausgehoben und nach Auswertung der Daten die deutsche Polizei informiert hatte.