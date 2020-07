Prozess in Mönchengladbach : Angeklagter befürchtete Lähmung nach Angriff

Mönchengladbach Im Prozess um eine Messerstecherei vor dem Berufskolleg Volksgarten attestiere ein Gutachter dem Angeklagten eine „eingeschränkte Steuerungsfähigkeit“. Der 22-Jährige ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Laut einem psychiatrischen Gutachten war ein wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagter 22-Jähriger aus Köln während der Tat weitgehend eingeschränkt in seiner Wahrnehmung und erheblich eingeschränkt in seiner Steuerungsfähigkeit. Der junge Mann hatte vor Gericht zugegeben, im Februar zwei Mitschüler vor dem Berufskolleg Volksgarten mit einem Messer verletzt zu haben. Der erste Angriff sei jedoch von den beiden Mitschülern erfolgt, er habe sich lediglich verteidigen wollen. Dies hatten auch mehrere Zeugen bestätigt.

Der Sachverständige referierte über vier Problembereiche, über die der Angeklagte neben einer Cannabis-Abhängigkeit verfüge: So habe sich der 22-Jährige am Tatmorgen in einer akuten Stresssituation befunden. Dazu komme seine Persönlichkeit sowie Sozialisation, sowohl die Kindheit als auch Jugend mit insgesamt drei Heimaufenthalten seien ohne jegliche Bezugsperson verlaufen. Trotzdem habe er immer versucht, für seine jüngeren Geschwister zu sorgen. Das Geld aus seiner Tätigkeit als Dealer, für die der 22-Jährige rechtskräftig verurteilt wurde, habe er zu weiten Teilen an die Familie weitergegeben, nur einen kleinen Teil für sich behalten.