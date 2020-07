Prozess in Mönchengladbach : Versuchter Totschlag: Opfer liegt im künstlichen Koma

Prozess in Mönchengladbach

Das Landgericht in Mönchengladbach, wo der Prozess verhandelt wird. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Angeklagte soll betrunken mit dem Mann auf der Motorhaube mit hohem Tempo über die Autobahnen 52 und 61 rund um Mönchengladbach gerast sein. Das Opfer erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Laut eigener Aussage habe sie nie illegale Drogen genommen, ihr Alkohol- und Zigarettenkonsum bewege sich „in normalem Rahmen“. Jetzt sagte die Angeklagte zur Person aus. Nach einer Ausbildung und einer Umschulung habe sie zunächst in einem Immobilienbüro und, nachdem sie ihren heutigen Ex-Mann kennengelernt habe, in dessen Betrieb gearbeitet. Im Jahr 2007 hätten sich die Eheleute getrennt, wären jedoch freundschaftlich verbunden geblieben. Die Ehe sei 2017 geschieden worden, im Jahr darauf habe sie die Kündigung erhalten. Sie sei davon ausgegangen, schnell wieder etwas Neues zu finden, doch die Arbeitslosigkeit habe sich länger als gedacht hingezogen. Dies habe bei ihr Versagensängste ausgelöst. „Ich habe den Boden unter den Füßen verloren“, so die 51-Jährige.