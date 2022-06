Prozessfortsetzung in Mönchengladbach : Dramatische Rettung nach Messerangriff – Opfer bleibt gelähmt

Mönchengladbach Im Prozess um den Mordversuch an einem 27-Jährigen in einem Kiosk in Mönchengladbach schilderten Gutachter die lebensgefährlichen Verletzungen des Opfers. Ärzte in der Uniklinik Düsseldorf mussten um das Leben des 27-Jährigen ringen.