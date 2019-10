Anklage wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht : Prozess: 19-Jähriger verletzte Fußball-Fan lebensgefährlich

Mönchengladbach Prozess wegen versuchten Mordes und schwere Körperverletzung

Beide Männer waren am 20. April mit weiteren Bekannten nach einem Spiel der Borussia auf eine Gruppe um das spätere Opfer getroffen. Als einer aus der Gruppe der Angeklagten diesen um eine Zigarette bat, habe zunächst eine verbale Streiterei begonnen, in der es um den Verein ging. Schließlich schubste der Mann, der um die Zigarette gebeten hatte, den Geschädigten. In diesem Moment sei laut Anklage der 19-jährige Angeklagte aus dem Hintergrund auf diesen Mann zugesprungen und habe ihn mit ausgestreckter Faust, an der ein Schlagring steckte, ins Gesicht geschlagen. In der Folge sei das Opfer reglos zu Boden gegangen, der Angeklagte habe jedoch weiter auf ihn eingeschlagen. Bereits durch den ersten Schlag, der das Opfer überrascht habe, habe der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft den „Tod des Mannes billigend in Kauf genommen“. Der Angriff sei nur durch das Eingreifen weiterer Anwesenden beendet worden. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff ein schweres, offenes Schädel-Hirn-Trauma und wurde im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Es bestand akute Lebensgefahr. Das Opfer, das bei dem Prozess als Nebenkläger auftritt, erlitt bei dem Angriff zudem massive Verletzungen am linken Auge, die zu einer dauerhaften Erblindung führten.