Programm im Überblick So schön wird der Weihnachtscircus in Mönchengladbach

Ein Jeep fährt über den Bauch eines Muskelpakets, Tänzer halten eine Artistin im Spagat an den Beinen, eine andere beißt sich in der Luft fest: Das sind ein paar der Auftritte, die das Ensemble des „Weihnachtscircus“ im Repertoire hat, das ab Ende Dezember in Mönchengladbach auftritt. Wie die „Düsseldorfer Winterzauber Event UG“ jetzt mitteilt, haben die Veranstalter wegen des „sehr guten Vorverkaufs“ das Programm nochmals verstärkt: Sage Macaggi, „einer der weltbesten Hut-Jongleure“, wird das Gladbacher Publikum in der Manege begeistern.