Programm der Volkshochschule

Mönchengladbach Flamenco tanzen, Akkordeon oder Klavier spielen, einen naturnahen Garten gestalten: Die Volkshochschule lädt zu vielen interessanten Kursen ein.

(RP) Die Volkshochschule bietet ab 30. August wieder zahlreiche Kurse und Workshops an. Die Anmeldung erfolgt auf www.vhs-mg.de oder unter 02161 256400. Im Menge-Haus (Fliethstraße 67, 1. Etage, ) findet vom 30. August bis 20. Dezember, jeweils von 19.45 bis 21.15 Uhr ein Flamenco-Kurs für Fortgeschrittene statt, bei dem die Teilnehmer des Vorgängerkurses „Flamenco - Basics und Technik Anfänger mit Vorkenntnissen“ ihr Können in dynamischen Choreografien unter Beweis stellen und Bühnenerfahrungen sammeln können. Die Teilnahme kostet 96 Euro (Kurs-Nr.: 182F3750T).

Beim Schnupperkurs Akkordeon wird das Instrument in vielen Musikstilen, wie Folklore, Klassik und Popmusik eingesetzt. Es werden erste Erfahrungen gesammelt oder alte Kenntnisse aufgefrischt. In einer Kleingruppe wird das Spiel einfacher Melodien, Rhythmen und Begleitformen vermittelt. Statt findet der Kurs vom 31. August bis zum 7. Dezember von 18.45 bis 19.30 Uhr in der Musikschule, Lüpertzender Straße 83. Teilnehmer zahlen 75 Euro (Kurs-Nr.: 182D5202F).

Der Kurs „Klavier für Anfänger“ richtet sich an alle, die in einer Kleingruppe einfache Melodien und Begleitformen spielen wollen. Infos auf www.musictoday-mg.de. Der Kurs findet vom 1. September bis zum 8. Dezember von 11 bis 11.45 Uhr in der Musikschule Music Today am Sittardplatz 17 statt. Die Teilnahme kostet 75 Euro (Kurs-Nr.: 182D5201F).