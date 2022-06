Jugendbande in Mönchengladbach : 14-Jähriger wird im Bus unvermittelt mit Messer verletzt

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei Mönchengladbach ermittelt nach einer Attacke im LInienbus wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mönchengladbach Jetzt soll ein Mitglied der polizeibekannten Jugendgruppe, die in Mönchengladbach seit Monaten für Schlagzeilen sorgt, sogar eine gefährliche Waffe eingesetzt haben – ganz plötzlich und ohne ersichtlichen Grund.

Mit einem Messer sollen die Jugendlichen aus der polizeibekannten Gruppe schon häufiger gedroht haben. Jetzt wurde ein Fall bekannt, bei dem sie auch zugestochen haben sollen. Das Opfer: ein 14-jähriger Junge. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah der Vorfall bereits am Samstag, 18. Juni. Zu der gefährlichen Körperverletzung war es gegen 20 Uhr in der Buslinie 006 von Wanlo Richtung Mönchengladbacher Busbahnhof gekommen.

Nach Aussage des 14-Jährigen saß er im Bus, als er von einem ihm nicht bekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Dieser fragte den 14-Jährigen, ob der ihm seinen Sitzplatz überlassen würde. Der Junge stand auf und setzte sich auf einen anderen, frei gewordenen Platz in unmittelbarer Nähe zu dem Jugendlichen. Dann soll dieser plötzlich ein Klappmesser aus seiner schwarzen Bauchtasche gezogen haben und den 14-Jährigen unvermittelt mit dem Messer am linken Bein verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche stieg gemeinsam mit einem Freund am Rheydter Busbahnhof aus.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Täter um einen Angehörigen einer polizeibekannten Problemgruppe von Jugendlichen handeln könnte.

Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Schon seit Monaten fällt die Juggendbande, die in immer unterschiedlichen Konstellationen auftaucht, durch Raubdelikte auf. Sie drohen, beleidigen, stehlen und schlagen auch schon mal zu. Ihre Opfer sind meist ebenfalls im Teenageralter. Zu ihrer bevorzugten Beute zählen Airpods, Handys oder Markenkleidung. Obwohl die Täter fast alle minderjährig sind, wurden schon vier von ihnen in Untersuchungshaft geschickt, zwei davon alleine in den vergangenen zwei Wochen.

