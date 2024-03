Aktionstag „Kitas in Not“ in Mönchengladbach Wenn Kinder für ihre Rechte kämpfen

Um auf die Problematik in der Stadt hinzuweisen, veranstalteten die Kitas der ProMultis-Gruppe unter dem Motto „NRW bleib sozial“ jetzt einen Aktionstag. Es wurden Unterschriften gesammelt, Kinder mit Eltern sowie Erzieher und Erzieherinnen gestalteten Plakate, zudem wurden die Eingangsbereiche mit Aufschriften bemalt. Zusätzlich wurden die Eltern über die unzureichende Finanzierung informiert. So feheln zum Beispiel in der Kita Regenbogen an der Jakobshöhe für die zwei Gruppen mit ihren 45 Kinder 33.000 Euro. Am Metzenweg gibt es eine „Kita plus“ mit Öffnungszeiten von 6.30 Uhr bis 18 Uhr. Hier arbeiten für dieses Angebot fünf Vollzeit- und sechs Teilzeitkräfte für 84 Kinder in vier Gruppen, das heißt, die Kosten liegen bei 66.000 Euro.