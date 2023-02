Karneval aus Mönchengladbach Prinzenpaar Stefan I. und Niersia Bianca erobert in RP-Zentrale die Herzen

Denn beide sind zwar schon ziemlich lange verheiratet, aber verliebt wie am ersten Tag. Da passte es gut, dass der Empfang der Prinzenpaare auf den Valentinstag fiel. Und natürlich drängte sich die Frage auf, was denn das Geheimnis ihrer immerwährenden Liebe sei. „Morgens sollte am Bett der Liebsten eine Tasse Kaffee stehen“, verriet Niersia Bianca und lächelte ihren Stefan vielsagend an. Der schmucke 1,90-Meter-Prinz hatte dem nichts mehr hinzuzufügen. Lob erhielt er übrigens vom Moderator Christian Zeelen: „Perfekte Waden für die Strumpfhosen“, konstatierte der kundig nach einem Blick auf die langen Beine der Tollität aus Gladbach. Zeelen kennt sich aus. Schließlich war er selbst schon Prinz Karneval in Düsseldorf.