„Princess Charming“ Mönchengladbacherin macht mit bei Kuppelshow

Die Mönchengladbacherin Natalie (bei der Show sind die „Singles“ alle nur mit ihrem Vornamen bekannt) ist ab der ersten Folge dabei. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst. Ihr Lebensmotto sei „Zu wachsen tut weh“, heißt es in ihrer Vorstellung. Natalie beschreibt sich selbst als fürsorglichen Menschen mit femininem Gesicht in Kombination mit „maskulinen Vibes“. Und sie ist auf der Suche nach der großen Liebe, bei der – so heißt es weiter – die Entscheidung fällt, „bei einer Person bleiben zu wollen, nachdem das erste Verliebtheitsgefühl vorbei ist und erste Herausforderungen aufkommen“. Und dennoch habe man dabei „stets das Gefühl trotz Streitigkeiten ein Team zu sein, zu wachsen und voneinander lernen zu dürfen“.