Premiere in Mönchengladbach Bei „Synaesthetica“ mit Schokolade und Pinseln im Konzert

In dem Dialogkonzert „Musik, Malerei, Zeichnen“ erklangen Kompositionen von Janson, Theodor Pauß, Norbert Laufer und Miro Dobrowolny aus 2019 und 2021. Die präsentierte Musik war ungewöhnlich, experimentiert mit allen Möglichkeiten der Instrumente. So wurde zum Beispiel der Luftzug des Blasebalgs des Akkordeons musikalisch eingesetzt. Martin Lersch entwickelte in dem 45-minütigen Konzert schnelle Zeichnungen der einzelnen Musiker und Musikerinnen. Marlene Dammers acht Leinwände waren vom Publikum abgewandt auf der Bühne platziert, in ihrer Mitte alle benötigten Farben und jede Menge an Pinseln. Zu Beginn jedes Stück hörte sich Dammers in die Klangwelt ein, um sie dann auf die Leinwand zu übertragen. In einem zweiten Teil des Konzerts bekamen die Zuhörer und Zuhörerinnen die Gelegenheit, zur erneut gespielten Musik des ersten Teils die Ausstellung zu betrachten.