Corona-Fall im Umfeld des Spielensembles : Premiere von „Goodbye to Berlin“ am Theater Mönchengladbach abgesagt

Premiere von „Goodbye to Berlin“ am Theater Mönchengladbach abgesagt

Szene aus den Proben des Ensembles für „Goodbye to Berlin“, dessen Premiere am Samstag stattfinden sollte. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Noch gibt es keinen neuen Termin für die Aufführung. Die Absage war nötig geworden wegen eines positiven Corona-Testergebnisses im Umfeld eines Darstellers.

Es war eine bittere, aber konsequent verantwortungsvolle Entscheidung: Weil eine Person im Umfeld der Darsteller von „Goodbye to Berlin“ ­Covid-19 positiv getestet wurde, hat das Theater die erste Premiere der neuen Spielzeit abgesagt. Wann die szenische Lesung um den Stoff und die Songs des Musicals „Cabaret“ nun gezeigt werde, sei noch offen, sagte Sabine Mund, Sprecherin des Theaters Krefeld-Mönchengladbach am Sonntag. Auch bei den Proben habe man strenge Corona-Schutzmaßnahmen beachtet.

Am Samstagmorgen hatte das Theater die Absage bekannt gegeben und die gut 300 Zuschauer der Premiere informiert. „Das hat gut funktioniert. Nur neun Zuschauer standen am Abend vor der Tür. Unser Publikum reagiert da sehr verständnisvoll“, sagte Mund. Die Absage sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. „Wir wissen ja nicht, ob eines unserer Ensemble-Mitglieder überhaupt betroffen ist.“ Die Theater-Sprecherin hofft, dass sie Ende der Woche mehr weiß. Bereits erworbene Tickets könnten an der Theaterkasse umgetauscht werden können.