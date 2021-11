Premiere von „Die Physiker“ in Mönchengladbach : Dürrenmatt – schrill, grell, verwirrend

In ihrer Inszenierung der Tragikomödie spielt Maja Delinic mit Geschlechterrollen. Foto: Matthias Stutte. Foto: Matthias Stutte/Theater Mönchengladbach/Matthias Stutte

Mönchengladbach Maja Delinic travestiert den Schweizer Autor in einer so fantasiereichen wie sinnarmen Inszenierung seiner Tragikomödie „Die Physiker“. Das Prinzip Zufall, schon bei Dürrenmatt prägendes Moment seines Stücks, wird hier zu bloßer Launenhaftigkeit abgewertet.

Von Dirk Richerdt

Drei käfigartige geometrische Körper, durch Metallstreben umrissen, geben dem Blick auf Ria Papadopoulous Bühne Halt, dazu eine blaue Badewanne rechts und eine Entenfamilie auf einer Poolfläche aus blauem Stoff. Willkommen in der Nervenklinik Les Cerisiers, die in Friedrich Dürrenmatts 1961 geschriebener Komödie „Die Physiker“ noch als „Irrenhaus“ firmiert.

Im Quader links turnt die gelenkige Katharina Kurschat alias Sir Isaac Newton famos an einer Stange, die an Pole Dance in einschlägigen Clubs denken lässt. Ihre kastanienbraune Lockenmähne und Schnallenschuhe sollen wohl auf das Rokoko als Lebenszeit des Physikers hindeuten. In der Bühnenmitte klettert oder hockt griesgrämig in einer konischen Drahtröhre ein Männchen (Esther Keil), das gewisse Ähnlichkeit mit Albert Einstein hat. Als solchen gibt sich ihre Figur zumindest aus, von Esther Keil übrigens glaubhaft gespielt. Dessen legendäres Fotomotiv mit herausgestreckter Zunge prangt, neben seiner Energieformel E = mc², auf Bluse und Jacke der Schauspielerin. Die knallrote Zunge, die nebenan auch bei Kurschats Newton am Hintern bleckt, ist aber nicht die von Einstein, sondern das freche Logo der Rolling Stones. Ganz rechts lehnt sich Carolin Schupa, in der Rolle des dritten Kernphysikers, Möbius, über ein Schaukelbrett. So weit das bunte Setting.

Info 60 Jahre aktuell: „Die Physiker“ Autor Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) Entstehungszeit 1961 Uraufführung 21. Februar 1962, Schauspielhaus Zürich Vorstellungstermine 30. November; 1., 10., 18. Dezember; 13., 14., 23. Januar 2022, 6. Februar 2022 (Ersatztermin). Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble ist die Vorstellung vom 19. November auf Sonntag, den 6. Februar 2022 um 18 Uhr verschoben worden. Wer bereits ein Ticket für die Vorstellung am 19. November erworben hat, kann dieses entweder für den 6. Februar nutzen oder an der Theaterkasse umtauschen. Karten www.theater-kr-mg.de; Telefon: 02166-6151-100

Schon etwas verwirrt? Gemach, es kommt noch dicker. Maja Delinic, Regisseurin der mit markanten Konservenklängen von Clemens Gutjahr angereicherten Produktion, wollte Friedrich Dürrenmatts Stück über die realen Gefahren eines Atomkriegs und die persönliche Verantwortlichkeit der Wissenschaftler für ihre Entdeckungen gegen den Strich bürsten. Weil sie, verständlicherweise, unzufrieden damit ist, dass anspruchsvollen Frauenrollen auf dem Theater seit jeher zu wenig Raum gegeben wird.

Daher sorgt sie nun dafür, dass die meisten Rollen bei ihrer Neueinrichtung der 1962 uraufgeführten „Physiker“ um-gegendert werden. Die drei Physiker werden zu Wissenschaftlerinnen, ihre sich aufopfernden Krankenschwestern hingegen werden von Männern gespielt. Allerdings geschieht das nicht konsequent, sondern offenkundig gespeist aus einem fetten Quantum Lust, Laune und Zeitgeist. So amüsieren wir uns über das männlich besetzte Missionars-Ehepaar Rose mit Paul Steinbach als treusorgende Mutter dreier wilder Jungs (Adrian Linke, Christoph Hohmann, Philipp Sommer) und Raafat Daboul.

Janin Langs Kostüme unterstreichen die immerzu spürbare Absicht, schrill und grell zu parodieren. Die Figuren agieren pantomimisch, mit maschinenhafter Gestik tanzend (Oskar Schlemmers Triadisches Ballett lässt grüßen!) oder in manierierter Körperhaltung (Nele Jung als Kriminalist). Sie radebrechen in wunderlich groteskem Tonfall (Christoph Hohmann als Oberschwester und Ansager) oder lassen uns rätseln, wieso der weißbärtige Ronny Tomiska sich in der Rolle der Chefärztin des Irrenhauses stets majestätisch aufrecht hält, obwohl er sich selbst als „bucklige alte Jungfer“ beschreibt, wie Dürrenmatt es im Text festlegte. Nur nebenbei ist zu erwähnen, dass die so lobenswert differenziert agierende Carolin Schupa als Möbius einen Hosenanzug tragen muss, unter dessen Schritt sich ein männliches Genital abzeichnet. Da bröckelt die Grenze zur Albernheit.

Die Tragikomödie „Die Physiker“ ist bei Maja Delinic bunt. Foto: Matthias Stutte/© Matthias Stutte

All solche Beobachtungen halten das Publikum permanent in Atem und hellwach. Und stärken beim Großteil der Premierenbesucher von Szene zu Szene die Bereitschaft, sich lachend oder schmunzelnd zu vergnügen.