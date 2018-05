Mönchengladbach: Polizist zählt bei Schülern zu den beliebtesten Berufen

Mönchengladbach Polizist, Banker oder doch lieber etwas mit Handwerk? Um Schüler beim Nachdenken über die eigene berufliche Zukunft zu unterstützen und ihnen bei der Entscheidungsfindung zu helfen, wurde im Schulzentrum Neuwerk ein Studien- und Berufsinformationstag veranstaltet. Genau so vielfältig, wie die Vorlieben und Fähigkeiten der Schülerschaft sind, gestaltete sich auch die Bandbreite der Branchenzugehörigkeit unter den rund 30 Ausstellern.

Der Beruf des Polizisten gehört laut Pinar Koc zu den beliebtesten Jobs - ein Klassiker sozusagen. Aber auch bekannte und große Unternehmen aus Mönchengladbach, wie zum Beispiel die Sparkasse oder die Arbeitsagentur gehörten zu den Ausstellern an diesem Tag. Felix Kohlen (22) ist bei der NEW im Personalbereich für die kaufmännischen Auszubildenden zuständig und hat am Info-Tag im Schulzentrum Neuwerk nur gute Erfahrungen gemacht. "Die Schüler kommen von sich aus, sie haben richtig Lust darauf, sich zu informieren."