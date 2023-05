Polizei-Training Polizeihubschrauber über Mönchengladbach

Die Ansprüche an die Qualität der Aus- und Fortbildung bei der NRW-Polizei seien hoch, so der Sprecher weiter. Im Ernstfall müsse jeder Handgriff sitzen, besonders dann, wenn verschiedene Polizeieinheiten miteinander agieren. Insofern bedürfe es adäquater Trainingsmöglichkeiten. Die Übungen komplexer Einsatzlagen erfolgten stets unter möglichst realistischen Bedingungen, sodass die Polizistinnen und Polizisten im realen Einsatz in Sekundenschnelle sicher und professionell agieren können, teilte der LAFP-Sprecher mit. Für eine professionelle Einsatzbewältigung sei daher eine regelmäßige, intensive und frühzeitige Vorbereitung unerlässlich.