Polizei: Keine Gefahr für die Bevölkerung : Polizeigroßeinsatz nach Schüssen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Weite Teile in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs sind gesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen sind zu sehen. Mindestens eine Person ist verletzt.

Aktuell gibt es einen Großeinsatz der Polizei in Mönchengladbach. Gleich mehrere Anrufer hatten am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr Schussgeräusche in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes gehört und den Notruf gewählt. Die Polizei rückte mit einer entsprechenden Stärke an Kräften raus.