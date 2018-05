Mönchengladbach : Polizei sucht mit Hubschrauber nach Autofahrer

Mönchengladbach In Grefrath hat sich die Polizei eine Verfolgungsjagd mit einem betrunkenen Autofahrer geliefert. Der Mann war mit einem gestohlenen Auto aus Mönchengladbach unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 30-Jährige in einer Tankstelle Getränke gekauft. Ein Zeuge bemerkte, dass der Mann eine Alkoholfahne hatte. Er rief die Polizei an. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein. Die Einsatzkräfte fanden den Audi verlassen in der Grefrather Innenstadt. Ein weiterer Zeuge meldete sich, der den Fahrer des Audi in einen Park hatte laufen sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers suchte die Polizei den Park und die Grefrather Innenstadt ab. Ohne Erfolg. Gegen Mitternacht meldete ein Anwohner eine verdächtige Person, auf die die Beschreibung des Audi Fahrers passte. Polizeikräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mönchengladbacher, der zugab, alkoholisiert gefahren zu sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an.

(skr)