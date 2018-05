Mönchengladbach: Polizei schnappt Frau mit zwei Kilogramm Kokain

Mönchengladbach Allein in diesem Jahr meldete die Bundespolizei acht Drogenfunde auf der A 61 bei Mönchengladbach.

Die Bundespolizei hat auf der A 61 an der Anschlussstelle Mönchengladbach Rheydt eine 21-jährige Niederländerin gestoppt, die Drogen im Wert von knapp 100.000 Euro im Gepäck hatte. Die Frau war in einem Mietwagen unterwegs. Als sie von der Polizei angehalten wurde, wirkte sie sichtlich nervös. Ihre Hände haben nach Angaben der Bundespolizei gezittert. Bei der weiteren Kontrolle entdeckten die Beamten hinter dem Beifahrersitz eine schwarze Stofftasche mit zwei in Folie gewickelten Paketen.