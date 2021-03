Polizei Mönchengladbach ermittelt : Unbekannte werfen erneut Stein von Brücke auf Auto

Mönchengladbach Ist in Mönchengladbach ein Serientäter unterwegs? Die Polizei sieht auf jeden Fall einen Zusammenhang mit weiteren Steinwürfen von Brücken im Stadtgebiet. Bereits fünfmal flogen Gegenstände auf fahrende Wagen.

Es ist nicht der erste „gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr“, in dem die Mönchengladbacher Polizei ermittelt. Seit Dezember wurden viermal Gegenstände von Brücken auf fahrende Autos geworfen. Jetzt kam ein fünfter Wurf hinzu. Am Montag meldete ein Autofahrer der Polizei per Onlineanzeige, dass sein Wagen augenscheinlich gezielt von einer Person auf einem Roller von einer Brücke aus mit einem Stein beworfen worden war. Größerer Schaden konnte durch eine Vollbremsung verhindert werden. Wie in den anderen Fällen wurde kein Mensch schwer verletzt. Das hätte aber auch im jüngsten Fall ganz anders ausgehen können. Ist ein Serientäter unterwegs? Die Polizei sieht auf jeden Fall einen Zusammenhang mit mehreren vergangenen solcher Taten an der B57 und sucht dringend Zeugen – vor allem in Bezug auf den Rollerfahrer.