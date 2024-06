Einsatz in Mönchengladbach Autoposer lässt Motor aufheulen, Polizei findet Drogen

Mönchengladbach · Immer wieder sind sie im Straßenbild zu erleben: Männer mit PS-starken Autos, die aggressiv und lautstark durch die fahren. So auch am Samstagnachmittag (8. Juni) in Odenkirchen. Der Polizei hatte bei der Kontrolle einen besonderen Einsatz.

08.06.2024 , 18:44 Uhr

Beamte rückten am Samstagnachmittag (8. Juni) wegen des Lärms eines Autoposers an (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Das PS-starke Fahrzeug war am Samstagnachmittag (8. Juni) mit viel Lärm in Odenkirchen unterwegs. Einige Bürger fühlten sich durch die lauten Fahrgeräusche belästigt und meldeten den Autoposer gegen 16.35 Uhr der Polizei. Der auffällige, hochmotorisierte BMW fiel den Angaben zufolge durch eine aggressive Fahrweise und laut aufheulenden Motor mehrfach im Bereich der Burgfreiheit auf. Ein Streifenwagen wurde entsandt. Die Beamten stießen schließlich auf der Herzogstraße in Heyden auf den hochtourigen BMW. Als sie zur Kontrolle anestten, warf der Beifahrer eine größere Dose aus dem Auto. Eine aufmerksame Zeugin hatte das jedoch beobachtet und teilte es der Polizei mit. Die suchte und fand Dose. Darin befand sich eine größere Menge Betäubungsmittel, die bereits fertig für einen Verkauf abgepackt waren, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte führten danach nicht nur die allgemeine Verkehrskontrolle durch, sondern nahmen auch den polizeibekannten 21-jährigen Beifahrer fest und stellten die Drogen sicher.

(dr)