Polizei in Mönchengladbach : Trickbetrüger erbeuten Schmuck von einer Seniorin

Giesenkirchen Eine Frau hat sich als Mitarbeiterin des städtischen Gesundheitsamts ausgegeben und sich so Zugang zu der Wohnung der 80-Jährigen verschafft. Ein Komplize hat die Beute dann unbemerkt fortgeschafft.

Trickdiebe haben am Samstag, 5. Dezember, Schmuck von einer 80 Jahre alten Frau gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die unbekannten Täter gegen 15 Uhr bei der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus an der Lorenz-Görtz-Straße wohnt, geklingelt.