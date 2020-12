Vorfall in Mönchengladbach : Zwei Männer locken Jungen an Spielplatz ins Auto

Uedding Ein Mädchen sah den Vorfall und sorgte dafür, dass der Sechsjährige wieder aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Zwei Männer mit grauen Bärten haben am Mittwoch, zwischen 17 und 17.30 Uhr, nach Angaben der Polizei einen siebenjährigen Jungen am Abenteuerspielplatz an der Straße Am Beekerkamp angesprochen und unter einem Vorwand dazu gebracht, auf dem Beifahrersitz ihres Autos Platz zu nehmen.