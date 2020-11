Stadtrat in Mönchengladbach : So läuft die konstituierende Ratssitzung ab

So läuft die konstituierende Ratssitzung ab

Stadtrat in Mönchengladbach

Mönchengladbach Interreligiöse Eröffnung, Amtseid von OB Felix Heinrichs, Antrittsrede und viele Wahlen: Das Programm zur ersten Sitzung des neugewählten Stadtrats in Mönchengladbach ist voll.

Die konstituierende Sitzung des Stadtrates am heutigen Mittwoch hat ein ordentliches Pensum. Für 12.30 Uhr ist in der Kaiser-Friedrich-Halle eine interreligiöse Eröffnungszeremonie mit verschiedenen Religionsgemeinschaften geplant. Der evangelische Superintendent Dietrich Denker spricht ein Geleitwort.

Neu besetzt werden auch die Vertreter in Aufsichtsräten und Beiräten von städtischen Gesellschaften und Gremien wie dem LVR, dem Polizeibeirat und dem Verwaltungsrat Stadtsparkasse. Wer als Besucher dabei sein möchte, muss sich vorher unter Tel. 02161 252551 oder per E-Mail an Ratsbuero@moenchengladbach.de anmelden.