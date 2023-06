„Mangal Döner“ expandiert Wo Poldis neue Dönerbude in Mönchengladbach eröffnet

Viel ist noch nicht zu sehen: Die Fenster sind mit Folie verhangen, die Glastür ebenfalls. Der Blick ins Innere lässt eine Baustelle erahnen. Es wird gearbeitet in der neuen Filiale der Kette „Mangal Döner“, deren Mitinhaber der Ex-Nationalspieler Lukas Podolski ist. Sein Name prangt nun auch an dem Lokal, das mit der markanten Außenwerbung den Neueinzug an prominenter Stelle in Gladbach bewirbt.