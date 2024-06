Nach Chaos bei Bürgerservice Plötzlich waren Tausende Termine in Mönchengladbach frei

Wer in Mönchengladbach seit Wochen oder Monaten vergeblich versucht, einen Termin beim Bürgerservice für einen neuen Personalausweis oder Reisepass zu bekommen, dürfte sich am Wochenende gewundert haben. Denn plötzlich waren Tausende Termine frei für die Meldestellen im Vitus-Center, Rheydter Rathaus, Wickrath und Neuwerk. Da die Meldestellen in Rheindahlen, Hardt und Odenkirchen wie von Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) angekündigt nun geschlossen sind, gibt es für diese drei Meldestellen auch weiterhin keine Termine.