Kolumne Live Dabei Plexiphones präsentieren ihr neues Album

Heute steht die Band mit Gitarrist Christoph Brandenburg, Keyboarder Michael von Hehl, Drummer Rüdiger Tiedemann, den beiden Percussionisten Rainer Schnocks und als Sub Ulli Höckendorf sowie dem Produzenten und Bassisten Kurt Schmidt wie ein Fels in der Brandung. An den Plexiphones kommt im Musikgenre Alternative-Pop keiner mehr vorbei. So schafften allein ihre fünf Singles des letzten Albums „Break in the Clouds“ den Sprung in die Top Ten der Deutschen Alternative Charts, die als das Trendbarometer für die alternative Musikszene in Deutschland gelten und von 350 ausgewählten DJs wöchentlich ermittelt werden. Auch das Album hielt sich neun Wochen in der Liste, ist nur eine Woche nach Veröffentlichung von 0 auf 6 in die Deutschen Alternative Charts eingestiegen.