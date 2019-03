Mönchengladbach: Plastikfasten – ein Selbstversuch

Mönchengladbach Unsere Autorin will in der Fastenzeit Verzicht üben – aber nicht auf Süßigkeiten oder Alkohol, sondern auf Plastik. Geht das überhaupt?

Wenn man versucht, etwas zu vermeiden, merkt man erst, wie allgegenwärtig es ist. Besonders heftig finde ich es bei Obst und Gemüse, ganz besonders bei den Bioprodukten. Neuerdings werden zwar wiederverwendbare Netze in den Supermärkten verkauft. Hilft aber nichts, wenn die Biotomaten schon in Plastikschalen verpackt sind, ich kann sie ja schlecht vor Ort auspacken. Ich mache mich also auf zum Wochenmarkt. Und tatsächlich – hier gibt es zwar auch in Plastik verpackte Äpfel und Weintrauben, aber an sehr vielen Ständen bekomme ich, was ich will und in der Menge, in der ich es will, in Papiertüten verpackt. Oder ganz ohne Verpackung. Das funktioniert recht gut, ich muss nur mein Einkaufsverhalten ändern und nicht mehr am Montag und Freitag einkaufen, sondern am Mittwoch und Samstag. Ein Erfolg, der mich motiviert. Ein Tipp, den ich bekomme, führt mich am Samstagvormittag in den Unverpackt-Laden Tante LeMi, den der Verein Eine Erde in der Gasthausstraße betreibt. Ich werde sehr freundlich begrüßt und direkt ins Konzept des Ladens eingeführt. Man muss Mitglied werden, um hier einzukaufen, aber das geht schnell und problemlos. Ich bekomme einen Mitgliedsausweis – natürlich aus Pappe. Dann kann ich mir in mitgebrachte Gläser und Dosen Haselnüsse, Trockenfrüchte und Kokosflocken für das Müsli, Reis und Gewürze abfüllen. Auch eine kleine Drogerie-Ecke gibt es. Hier fallen mir kleine Tabletten auf. Zum Zähneputzen seien die, wird mir erklärt. Ich nehme einige mit, aber so richtig kann ich mich damit nicht anfreunden.