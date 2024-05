Internationaler Kongress Pilates-Szene trifft sich in Mönchengladbach

Mönchengladbach · Am Wochenende hat der Internationale „Pilates Heritage Kongress“ in Mönchengladbach stattgefunden. Der Auftakt war traditionsgemäß am Geburtshaus von Joseph Pilates in der Altstadt. So prägt der Mönchengladbacher bis heute die internationale Sportgeschichte.

14.05.2024 , 17:00 Uhr

An dem Kongress haben Menschen aus über 40 Ländern teilgenommen. Foto: Markus Rick (rick)