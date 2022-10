Strom vom eigenen Dach in Mönchengladbach : Wieso Kunden so lange auf Photovoltaik-Anlagen warten müssen

Nicolas Winter, Inhaber von Winter Energietechnik, erreichen regelmäßig neue Anfragen, die sich um die Installation von Photovoltaik-Anlagen drehen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In Zeiten steigender Energiekosten kann Solarenergie zur lohnenden Alternative werden. Aktuell ist der Markt auch in Mönchengladbach völlig überlaufen. Warum das nicht nur am Ukraine-Krieg liegt, wie viel eine Anlage kostet und worauf Käufer achten sollten.