Pferdesport in Mönchengladbach : Das Geläuf der Trabrennbahn erhält eine neue Oberfläche

Mönchengladbach Die Sanierung der Bahn kostet rund 150.000 Euro und wird drei Wochen dauern. Der neue Belag soll modernsten Anforderungen standhalten – und dem der Trabrennbahn in Paris ähneln.

Im vergangenen Jahr konnte die Mönchengladbacher Trabrennbahn das 125-jährige Jubiläum feiern. Ganz so alt ist das Renngeläuf an der Niersbrücke zwar noch nicht, mit 35 Jahren hat es seinen Zenit allerdings längst überschritten. 1984 wurde es zuletzt komplett erneuert. Dabei spielten vor allem fahrdynamische Aspekte eine Rolle. Mittlerweile weist die Bahn durch ihr Alter einige Mängel auf. Deshalb wird das Geläuf der Trabrennbahn nun für rund 150.000 Euro saniert. Die neue Bahn werde bei den Renntagen am 16. Juni und 20. Juni im Rennbetrieb getestet, um beim mit 20.000 Euro dotierten Großen Preis der Stadt Mönchengladbach am 14. Juli wiedereröffnet zu werden.