Kolumne Denkanstoß Wer folgt dem Wibbelstetz und entdeckt das Leben neu?

Manches Mal in den vergangenen Monaten habe ich in mir eine innere Unzufriedenheit wahrgenommen. Es schien mir, der Entdeckergeist wäre mir verloren gegangen. Leben – mein Leben – plätschert so dahin. Vieles um mich, um uns herum, scheint so trostlos, so unabwendbar zu sein: Die nicht enden wollenden Kriege in der Ukraine, in Gaza, im Jemen, der widerliche erhobene Zeigefinger gegen alle und alles, was einem nicht in den Kram passt: wieder gegen die Juden, wieder gegen die Moslems, wieder gegen die Ausländer, wieder gegen all jene, die anders denken, fühlen, leben. Da muss man doch in Ohnmacht verfallen.