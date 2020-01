Interview Peter Schlipköter : „Schröder war unkompliziert, Westwood spontan“

Peter Schlipköter, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft, ist zu Vivienne Westwood nach London gefahren, um sie als Gast in der Reihe „Pioniere der Welt" zu gewinnen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Peter Schlipköter ist Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Mönchengladbach und auch zuständig für die Veranstaltungen des Initiativkreises. Er verrät, wie er Promis nach Mönchengladbach lockt, kennt ihre Vorlieben und sagt, wen er noch gerne in der Stadt hätte.

Die nächsten Stars, die Sie nach Mönchengladbach holen, sind Laura Dekker, die Weltumseglerin, Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und Deutschlands bekanntester Showmaster Thomas Gottschalk. Er kommt am 26. März 2020 in die Kaiser-Friedrich-Halle. Hat Gottschalk eigentlich Starallüren?

Schlipköter Nein, gar nicht. Er kommt allein und übernachtet in Mönchengladbach. Wir haben ihm die Übernachtung in einem Düsseldorfer 5-Sterne-Hotel freigestellt, aber er hat sich für das Dorint entschieden. Dort bringen wir die meisten der Gäste unter, die keine besondere Sicherheitsstufe haben, denn die Wege sind kurz, und sie können sich zwischen Proben, Soundcheck und Auftritt noch einmal ausruhen.

Schlipköter Wir laden Menschen ein, die etwas Besonderes getan, die auf bestimmten Gebieten Pionierarbeit geleistet haben. Dazu gehören natürlich die Nobelpreisträger, aber auch Pioniere wie Laura Dekker oder Jane Goodall. Außerdem sollte immer einer dabei sein, der ein breites Publikum anspricht. Das ist in diesem Jahr Thomas Gottschalk. Er ist in Deutschland bekannter als die Bundeskanzlerin und hat in seiner Branche neue Maßstäbe gesetzt. Er wird mit Dunja Hayali über sein Leben, seine Karriere, Höhen und Tiefen sprechen. Wir sind sehr froh, dass er kommt, denn solche relativ kleinen Veranstaltungen macht er eigentlich nicht. Die Karten fanden reißenden Absatz, wir hatten schon einen Tag nach der Ankündigung 85 Prozent der Karten verkauft.