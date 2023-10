Discounter in Mönchengladbach Weshalb Kunden bei Pepco vor verschlossenen Türen standen

Der Discounter hat am 28. September an der Hindenburgstraße seine erste NRW-Filiale eröffnet. Die Tage darauf folgten die Standorte in Kamp-Lintfort und Oberhausen. „Wir sind mit der Eröffnung und mit den ersten Tagen der Filiale sehr zufrieden und haben den Eindruck, dass wir in Mönchengladbach gut aufgenommen wurden“, teilt der Unternehmenssprecher mit. Das Gleiche gelte für die beiden weiteren Niederlassungen in NRW.