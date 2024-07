Bahnfahren nach Mönchengladbach Das Pendler-Leid während der Schienenersatzverkehr-Saison

Dass der erste Blick nach dem Aufwachen auf das Handy fällt, ist in meinem Fall nicht nur ein Klischee über meine Generation, die Generation Z. Aber: Es ist kein Messengerdienst, den ich morgens regelmäßig als erstes öffne – sondern die DB-Navigator App. Während dort bei meiner Zugverbindung in der vergangenen Woche noch in rot „Verspätung aus vorheriger Fahrt“ prangte, taucht sie an diesem Montagmorgen zu meinem Erschrecken einfach gar nicht mehr auf.