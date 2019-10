Ausstellung : Patschel-Schau mit Werken von Nik Ebert in Brüggen

Patschel-Ausstellung in der Burg Brüggen: Der Mönchengladbacher Karikaturist Nik Ebert (l.) und Wolfgang W. Gettmann (früher Aquazoo-Chef) mit Patschel-Plätzchen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen/ Rheydt Jeden Samstag analysiert Fischotter Patschel mit seine tierischen Freunden in der Rheinischen Post die Lage in seinem persönlichen und im globalen Biotop. Die muntere Truppe fließt aus der Feder des RP-Karikaturisten Nik Ebert. In Burg Brüggen ist jetzt eine Ausstellung mit seinen Cartoons zu sehen.

In der Rheinischen Post am Niederrhein gehören die Abenteuer des Fischotters Patschel fest zum Wochenende: Gezeichnet von dem in Rheydt lebenden Karikaturisten Nik Ebert analysiert Patschel mit seinen tierischen Freunden das, was sein persönliches Biotop und oft auch die ganze Welt bewegt. Ein Lächeln des Betrachters ist ihm stets sicher.

Patschel und Greta Thunbergs Fahrt über den großen Teich. Foto: Nik Ebert

So erfahren wir, dass Patschel mit Fischstäbchen, die ihn im Comic unter Wasser umkreisen, noch nie etwas anfangen konnte. Spinnen werden in Eberts Cartoons zu Netzaktivisten. Greta Thunberg schippert als einsame Ameise, aus der Ferne von ihrer Population, aus der Nähe von Patschel beobachtet, auf einem Blatt über den großen Teich. Der Otter bekommt aber auch schon mal das Angebot, in einer großen Koalition mit der Ente für den Biotop-Vorsitz zu kandidieren.

Patschel in der Groko. Foto: Nik Ebert

Fast wie im richtigen Leben. Und immer schimmert auch bei diesen munteren Comics durch, dass Nik Ebert vor allem für seine spitze Feder bei politischen Karikaturen bekannt ist – täglich auf Seite 2 im Hauptteil der RP, samstags auch in der Mönchengladbacher Lokalausgabe.