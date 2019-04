Mönchengladbach : Heinz-Richard Heinemann erhält Pastry-Award 2019

Mönchengladbach Der „Herr der Champagner-Trüffel“ wurde zum zweiten Mal von Toques d’Or ausgezeichnet.

Die zertifizierten Fachbetriebe sowie die berufenen Chefs und Maitres verpflichten sich per Ehrenkodex, Lebensmittel-Charta und Garantie-Urkunde zu gesundem Essen unter Bevorzugung saisonaler und regionaler Produkte ohne Zusatz von künstlichen Aroma- und Geschmacksstoffen, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten.

Jährlich werden Awards in verschiedenen Kategorien vergeben. Gäste, Verbraucher und Kunden nehmen die Bewertungen vor. Im vergangenen Jahr wurde Heinz Richard Heinemann in Mailand zum „World Pastry Star“ gewählt. „Ich freue mich riesig, der Award ist eine hohe Auszeichnung“, sagt der Konditormeister. „Es zeigt sich, dass unsere traditionelle Art, regionale Produkte in hoher Qualität zu verarbeiten, Erfolg hat.“