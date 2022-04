Mönchengladbach : So tanzt Mönchengladbach in den Mai

Das erste Mal seit zwei Jahren soll im Graefen in den Mai getanzt werden. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Auch größere Events sind nach den umfänglichen Lockerungen der Corona-Regeln wieder möglich. Das heißt: Es darf wieder in den Mai gefeiert werden. Ein Überblick.

Es mag sein, dass es bei einigen potenziellen Tänzern in Vergessenheit geraten ist, andere sind vielleicht so jung, dass ihnen der Eintritt auf Partys vor zwei Jahren noch verwehrt wurde. Es gibt sie aber immer noch oder besser wieder: Veranstaltungen zum Tanz in den Mai. Zweimal wurden größere Events wegen Corona abgesagt, hier der Überblick, welche Veranstaltungen jetzt wieder stattfinden.

Alles beim Alten Nach der Pause tanzt die St. Johannes-Junggesellen-Bruderschaft-Hoven-Bettrath-Lockhütte wieder in den Mai. Und es habe sich nichts geändert, schreiben sie auf ihrer Homepage: Livemusik gibt es von der Remember Band, in den Bandpausen gibt es Musik vom DJ und nach der Show eine Party. Karten gibt es im Vorverkauf (13 Euro) und an der Abendkasse (15 Euro). Beginn ist am 30. April um 19 Uhr unter 2G-Plus-Bedingungen und nur für über 18-Jährige im Bettrather Dorfanger.

Party mit Booster Auch bei der St. Matthias Schützenbruderschaft läuft der Vorverkauf bereits. Im Festzelt an der Kirche Günhoven beginnt der Einlass am 30. April um 19 Uhr. Die Coverband Booster wird gegen 21 Uhr auf die Bühne treten und das Zelt zum Kochen bringen. Ab 16 Jahren kann man dabei sein. Karten gibt es im Vorverkauf (15 Euro) und auch direkt vor Ort für 18 Euro.

Feier mit Übung Für alle Tanzsportbegeisterten ist am 30. April ab 19.30 Uhr Einlass im TSC Mönchengladbach an der Broicher Straße 13. Die DJs Frank und Thomas legen ab 20 Uhr im Großen Saal auf. Kleine Snacks stehen ebenfalls zur Verfügung. Für zehn Euro gibt es die Karten bereits seit Anfang April unter karten@tsc-moenchengladbach.de oder per Telefon 02161 905067. Schon im Vorfeld hatte eine „After-Corona-Übungsfeier“ in dem Verein stattgefunden.

Freunde der Blackmusic Die Türen des Altstadt-Clubs Black and White an der Waldhausenerstr. 34 öffnen am Tag vor dem ersten Mai um 23 Uhr. Bis Mitternacht zahlen Frauen dabei keinen Eintritt, und es gibt zwei Getränke zum Preis von einem.

Klit in den Mai Die letzte Party ist zwar erst eine Woche her, schreibt das Team des Klitpop bei Facebook, aber die nächste steht trotzdem schon wieder an. Die Klitpop Cheerleader unterstützen die Menge bei Tanz und Gesang und die DJs Akademixer und Vantablack legen die Musik auf. Beginn der Veranstaltung im Projekt 42 an der Waldhausener Straße 40-42 ist am 30. April um 23 Uhr.

DJ in der Innenstadt Unweit des Projekt 42 entfernt und damit immer noch mitten in der Altstadt, steigt die Tanz-in-den-Mai-Party des Clubs Die Box. Beginn in der Location an der Waldhausener Straße 38 ist um 23 Uhr. Der Mönchengladbacher DJ Simply:c wird auflegen Der Eintritt kostet sechs Euro, für Studierende drei.

Party mit Preisen Die Feier im Altstadt-Club Graefen am Alten Markt 23 beginnt um 23 Uhr. Die Musik kommt von den DJs And-J, Mister Do und Shane. Unter den ersten 100 Gästen wird bis 0 Uhr eine Verlosung stattfinden. Zu gewinnen gibt es alkoholische Getränke und einen Platz im Vip-Bereich des Clubs. Außerdem wird es eine Tanzshow und eine Konfettikanone geben.

Mit Metal in den Mai One Black Shirt ist eine Rock & Metal Cover-Band aus Neuss. Als Cover-Band interpretiert sie Songs, die die Musiker ihr Leben lang begleitet haben. Neben den aktuellen Rock- und Metal-Hits des vergangenen Jahrzehnts bietet die Band auch ein umfangreiches Repertoire an Klassikern aus der Szene an und wird dieses am 30. April im The Pogs – Irish Pub an der Bahnhofstraße in Rheydt vorstellen. Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr.

Rock in den Mai Bald ist ja schon wieder Walpurgisnacht – und das Team des Altstadt-Clubs Mojo‘s (früher bekannt als Abacab) an der Waldhausener Straße 41 kann es kaum erwarten, mit seinen Gästen in den Mai zu starten und den Sommer zu begrüßen. Um 21 Uhr geht es los, an den Decks stehen an diesem Abend zum einen DJ Archetype, bekannt von der Aufs Mal Rockparty, und zum anderen der neue Resident RicLash aka Uli.