Partyreihe in Mönchengladbach : Projekt 42 will den Mittwoch wiederbeleben

Andreas Ochotta und Shelly Skropke vom Projekt 42. Foto: Detlef Ilgner. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Wer Mittwochabend in Möchengladbach tanzen gehen will, findet nicht immer eine Party. Das soll sich nun ändern – das Projekt 42 will den Mittwoch wiederbeleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mittwoch soll in der Mönchengladbacher Altstadt wieder eine feste Partyreihe bekommen. Das Projekt 42 startet am heutigen Mittwoch eine Veranstaltungsreihe, die vor allem Studenten unter der Woche in die Altstadt locken soll. „Der Mittwoch“ heißt das Angebot, das von nun an mindestens drei Monate lang jede Woche im Projekt 42 stattfinden soll – wenn es gut läuft, soll die Reihe dauerhaft etabliert werden.

Die Idee hatte Projekt-42-Inhaber Andreas Ochotta. „Ich war lange selbst als Gast in der Altstadt unterwegs, auch mittwochs, aber irgendwie ist dieser Tag eingeschlafen“, sagt er. Früher habe man ohne einen Blick in den Terminkalender werfen zu müssen mittwochs in die Altstadt gehen können – und hätte immer etwas zum Tanzen gefunden. „Dahin wollen wir zurück“, sagt er. Derzeit würden Discos nur vereinzelt mal an einem Mittwoch öffnen, aber keine organisiere wirklich regelmäßig eine tanzbare Veranstaltung an dem Wochentag. Oft hätten nur Bars wie das Mescalito und das Format, aber keine Discos geöffnet.

Auflegen werden mittwochs vor allem die Resident DJs des Projekts 42. Die Musikrichtung wird jede Woche etwas variieren, gestartet wird laut Ochotta mit Funk, Soul und Retrosound. Es werde aber auch Abende mit Elektro oder Reagge und Dancehall geben, „auf jeden Fall immer tanzbar“, sagt Ochotta. Los geht es immer um 23 Uhr – es gibt günstige Sonderpreise, um vor allem studentisches Publikum zu locken. „Ich erwarte ein volles Haus“, sagt Ochotta.

(mre)