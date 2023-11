Warm-up-Party in Mönchengladbach Wenn der Karneval nicht früh genug kommen kann

Es ist eine Art „Generalprobe“ – feiern vor dem offiziellen Sessionsstart am Elften im Elften. „Wir üben schon mal für nächste Woche“, ruft Höhner-Sänger Patrick Lück in den Saal. Und: „Wir können nix machen, wir müssen wohl noch ein bisschen bleiben“, als das Publikum Zugabe um Zugabe fordert. Die Kölner Band ist an diesem Abend eine von vielen, die bei der großen Karneval-Warm-up-Party „Singe, danze un’ fiere in Gladbach“ spielen.