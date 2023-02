Roubiax ist die Partnerstadt von Mönchengladbach Straßenschäden – oder geliebte Hölle des Nordens

Das Feld rast dicht gedrängt auf den Eingang der Schneise zu. Wie eine Büffelherde stürmen sie in den Wald im Norden Frankreichs. An trockenen Tagen wirbeln sie eine riesige Staubwolke auf, an nassen Tagen schlingern sie über den rutschigen Asphalt. Und dann geht der Kampf ums Überleben los. Paris–Roubaix gehört zu den berühmtesten Eintagesrennen im Radsport und ist vor allem aufgrund der 30 Kopfsteinpflaster-Passagen so herausfordernd. Ein Untergrund, der etwas Teuflisches an sich hat.