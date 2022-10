Ärger um Parklets in Mönchengladbach : Sitzmöbel an Hindenburgstraße sind nach zwei Monaten bepflanzt

Sitzmöbel an Hindenburgstraße sind nach zwei Monaten bepflanzt

Ärger um Parklets in Mönchengladbach

Mönchengladbach Weil die Kübel an der Hindenburgstraße zuvor leer waren, wurden sie immer wieder als Mülleimer zweckentfremdet. Jetzt wurden sie endlich bepflanzt.

Seit zwei Monaten stehen die Sitzmöbel auf der Hindenburgstraße. Doch erst vergangene Woche sind die großen und kleinen Kübel an und neben den hölzernen Sitzflächen mit Erde und Pflanzen versehen worden. Die Stadt hatte die Bepflanzung beauftragt und schon vor Wochen angekündigt. Jetzt übernimmt die Mags die Pflege der Beete.

Obwohl die Sitzmöbel, die unter dem Namen „Parklets“ laufen und in der Anschaffung etwa 150.000 Euro gekostet haben, durchaus von den Bürgern genutzt werden, hatte es einige Kritik an ihnen gegeben. Sie seien zu sperrig und würden quasi zum Vandalismus einladen, hatte es geheißen. Zerstörung an den Möbeln sind bisher aber nicht zu erkennen. Nur eines der Module ist beschmiert worden.