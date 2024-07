Parkhaus in Mönchengladbach Ärger um Türöffner im Parkhaus City-Ost

Gisela Lüpertz hat eine Beschwerde-E-Mail geschrieben. Das war einen Tag nachdem sie abends den Eingang des Parkhauses City-Ost am Vitusbad verschlossen vorfand, und sich gezwungen sah, das Gebäude alleine und im Dunkeln zu umrunden. Sie schrieb an die Marketing-Gesellschaft Mönchengladbach. Diese leitete die Nachricht an den zuständigen Betreiber des Parkhauses weiter. Gisela Lüpertz erhielt eine sehr höfliche und entschuldigende Antwort, wie sie selber sagt. Eine richtige Erklärung für den Vorfall bekam sie aber nicht. Doch von Anfang an.