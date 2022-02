Schaden in Mönchengladbach : Stadt-Gebäude ohne Netzzugang

Mönchengladbach Bei Bauarbeiten wurde eine Glasfaserleitung beschädigt. Die Bezirksverwaltungsstelle Giesenkirchen konnte deshalb zunächst nicht arbeiten. Auch neun Schulen sind betroffen.

(angr) Eine Reihe städtischer Gebäude ist seit Montag vom Telefon- und Datennetz abgeschnitten. Grund ist ein Schaden am städtischen Glasfasernetz, wie die Stadt mitteilte. Bei Straßenbauarbeiten am Stockholtweg/Ecke Färberstraße sei am Montag ein Lichtwellenleiter-Kabel des städtischen Datennetzes beschädigt worden. Dies habe Auswirkungen auf die Netzwerkverbindungen und teilweise auch die Telefonanlagen mehrerer städtischer Einrichtungen.

Unter anderem hat es die Bezirksverwaltungsstelle in Giesenkichen erwischt. Die für Dienstag dort vereinbarten Termine mussten abgesagt werden. Die betroffenen Bürger sollen aber kurzfristig mit Ausweichterminen versorgt werden, teilte die Stadt mit. Es werde an einer Lösung gearbeitet, um den Betrieb in der Verwaltungsstelle Giesenkirchen so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können. Die Feuerwache 3 am Stockholtweg sei hingegen nach kurzer Zeit wieder ans Netz angeschlossen gewesen. Aber es gibt noch weitere Gebäude, die derzeit keinen Netzanschluss haben.