Schon 20 Fälle in Mönchengladbach : Vorsicht, Betrug - SMS zu angeblicher Paket-Benachrichtung im Umlauf

Schon 20 Fälle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vorsicht, Falle: Wer SMS im Namen von Paketdiensten bekommt, sollte skeptisch sein. Das Ganze ist eine beliebte Betrugsmasche. Alleine in Mönchengladbach wurden bereits mehr als 20 solcher Betrugsfälle gemeldet.

Betrüger verschicken zurzeit vermehrt SMS, die eine angebliche Zustell-Nachricht enthalten. „Ihr Paket wird heute zum Absender zurückgeschickt. Letzte Möglichkeit, es abzuholen“, heißt es darin etwa. Oder: „Ihr Paket wurde verschickt. Überprüfen und akzeptieren Sie es.“ In einigen Fällen wird auch eine Firma genannt, die eine Bestellung auf den Weg gebracht haben soll. Und nicht selten werden die Empfänger der SMS persönlich mit Namen angesprochen. Was folgt ist immer ein Link, den man anklicken kann. Doch Vorsicht, das ist eine Falle.

Bei der Polizei in Mönchengladbach wurden in den Monaten Februar und März allein 20 Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher. Denn nicht jeder wendet sich sofort an die Polizei. Landesweit werden solche Kurznachrichten zu Tausenden verschickt. Ein Schneeballsystem. Etliche Polizeibehörden und Landeskriminalämter haben bereits Warnungen herausgegeben.