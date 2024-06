Trendsportart in Mönchengladbach Gladbacher HTC eröffnet Padelplätze

Mönchengladbach · Drei Spielfelder sind auf der Anlage des Vereins gebaut worden. Wie Interessierte dort Termine buchen können, was es kostet und was der Gladbacher HTC am offiziellen Eröffnungstag plant.

27.06.2024 , 05:10 Uhr

Steffen Klasen vor dem Padelcourt, der sich Anfang Juni noch im Bau befand. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)