Wie ein Paar eine Fehlgeburt erlebte „Die schlimmste Nachricht in unserem Leben“

Zwischen dem Moment, den sie einen ihrer glücklichsten nennen, und dem, in dem sie die „bisher schlimmste Nachricht in unserem Leben“ erhalten, liegen nur wenige Wochen. Der Ort ist derselbe: die Frauenarztpraxis. Hier erfahren sie zunächst, dass der positive Test richtig und Sarah T.* erneut schwanger ist. „Genauso, wie wir uns das gewünscht hatten. Zwischen unserer 14 Monate alten Tochter und einem Geschwisterchen sollte nicht viel Zeit liegen“, sagt Patrick T. In ihren Köpfen entstehen Zukunftswelten, sie träumen vom Leben zu viert. „Wir haben Urlaubspläne umgeworfen, uns nach einer größeren Wohnung umgesehen, wollten unseren Wunsch, eine Immobilie zu kaufen, nun bald in die Tat umsetzen“, sagt der 27-jährige Mönchengladbacher.