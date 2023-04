Wegen der Feiertage in Mönchengladbach Wann die Mülltonnen rund um Ostern abgeholt werden

Auch die Termine der Wochenmärkte werden wegen der Feiertage angepasst. Wie die Stadt mitteilt, findet am Karfreitag, 7. April, der Markt in Odenkirchen (8 bis 13 Uhr) statt. Am Donnerstag, 6. April, finden zudem die Wochenmärkte in Rheindahlen und Venn (beide 13 bis 18 Uhr) statt. Der Markt in Eicken entfällt. Die übrigen Wochenmärkte finden planmäßig statt.