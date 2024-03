Satirisches Osternest Wer in Gladbach welches Ei gelegt hat

Überraschungsei Das Luftschloss ist im März 2023 geplatzt, aber was jetzt mit einem Rathaus-Neubau? Ganz einfach: Oberbürgermeister Felix Heinrichs lässt eine eifrige Planer-Gruppe etwas Neues für den Standort Rheydt austüfteln, von dem man bisher nur Ahnungen hat, wie es sein wird. Schön groß und modern, aber nicht zu teuer – klingt verdächtig nach einer Eier legenden Wollmilchsau. Das qualifiziert dieses Vorhaben zu einem Bausatz, der in jedes Ü-Ei passt und dadurch modulartig erweitert und zum Sammelspaß unter anderem für Politiker in langweiligen Rats- oder Fraktionssitzungen werden kann (die Schokolade ist beim Oberbürgermeister abzugeben). An einer Arbeitsplatzverteilungsquote für 1500 Schreibtische, die in den Schoko-Eiern ja auch irgendwie Platz finden müssen, tüftelt noch Künstliche Intelligenz. Vielleicht gibt’s beim nächsten Smart City Summit eine Überraschung!