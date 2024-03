Aufbauarbeiten laufen Das bietet die Osterkirmes in Gladbach

Dieses Jahr werden zwölf Fahrgeschäfte und Stände in der Gladbacher Innenstadt aufgebaut. Beim Autoscooter können die Besucher ihr Können hinter dem Lenkrad unter Beweis stellen. Für die Kleinen bietet die Osterkirmes ein Kinderkarussell an, auf den Trampolins geht es in die Höhe. Aber auch Spiele-Fans sollen auf dem Alten Markt auf ihre Kosten kommen: Neben einem Automatenwagen wird unter anderem Pfeilwerfen und Entenangeln angeboten. „Da ist für jeden was dabei“, sagt Detlef Dreßen.